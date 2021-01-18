Мэрия Петрозаводска проверила толщину льда на водоемах карельской столицы

Обследование поверхности водоемов города показывает возможность безопасного нахождения на льду в зимнее время, заявили в мэрии Петрозаводска.

Сотрудники мэрии Петрозаводска совместно с инспекторами МЧС Карелии обследовали водоемы Петрозаводска. В ходе рейда проведены замеры толщины льда вдоль береговой линии Онежского озера и в районе Каменного карьера. Такой мониторинг позволяет оценить безопасность пеших переправ и прогулок по зимним водоемам. При этом выезд на лед на автомобилях и другой сухопутной технике запрещен.

Сейчас в Песках толщина льда составляет 23-25 см. На набережной Варкауса - 16-17 см. На Онежской набережной 14 см. На прибрежной площадке "Петушки" 21 см. В районе Сайнаволока 15 см. В Соломенном, возле понтонного моста: 16 см. На Каменном Карьере 25 см.

Администрация напоминает жителям города о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах. При выходе на лед нужно учитывать погодные условия, быть внимательными, избегать большого скопления людей. Нельзя допускать к воде детей и оставлять их без присмотра.

Ранее сообщалось, что водоемы в Петрозаводске по-прежнему небезопасны для любителей зимней рыбалки.