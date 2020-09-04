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Мэрия Петрозаводска рассказала об очередном этапе ремонта тротуаров

Новости. Общество
14:40, 05 Сентября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Власти Петрозаводска сообщили, на каких улицах продолжаются ремонтные работы.

ООО «Кондопожское ДРСУ» продолжает восстанавливать 15 дорог и 15 тротуаров Петрозаводска, сообщает пресс-центр мэрии города.

Сейчас подрядчик ремонтирует тротуары. Асфальт укладывают на улицах Германа Титова, Ровио, Правды, Куйбышева и площади Кирова. Ведется работа по подготовке основания под укладку асфальтобетонного покрытия на улице Свердлова. Изношенное покрытие разбирают на улицах Дзержинского, Антикайнена, Кирова, Андропова. Снимают старый и монтируют новый бортовой камень на улице Гоголя. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту тротуаров набережной Гюллинга от улицы Луначарского до улицы Правды.

Подрядчик завершил укладку покрытия проезжих частей на Вознесенском шоссе, улицах Правды, Кирова, Фёдора Тимоскайнена, Щербакова, Зайцева, Фабричной, Промышленной, Лососинской, набережной Гюллинга, подъезде к дому-интернату по Троллейбусной улице. Объекты ожидают приёмки.

Ведутся работы на проезжих частях проезда Строителей, улице Пограничной (подъезд к школе-интернату № 23). В настоящее время также продолжается устранение деформаций дорожного покрытия, работы ведутся в районе Кукковка.

Ранее сообщалось, что ремонт на одной из улиц Петрозаводска оказался сорван.

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Комментарии

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новый
2020-09-05 15:13:11
Хоть заноза сегодня не визжит, можно новости спокойно почитать. Тетка /которая бабка/ разок хрюкнула и тоже слилась куда-то. Наверное в Березовку.
Гость
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