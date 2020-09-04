Подрядчик сорвал сроки ремонта улицы в Петрозаводске

Ремонт Рускеальского проезда в Петрозаводске затянулся, считают в горсовете.

По условиям контракта подрядная организация ООО "СМС" должна была полностью закончить ремонт проезжей части, устройство тротуаров и парковочных зон до 30 августа, однако в настоящее время реализация проекта находится в подготовительной стадии. На территории Рускеальского проезда выполнен только демонтаж старого покрытия, установлен и выравнен бортовой камень. Об этом сообщает паблик Петросовета в соцсети.

Представитель компании ООО "СМС" заявил, что одной из главных причин задержки работ стали припаркованные автомобили жильцов, которые затрудняли проезд спецтехники и выполнение фрезерования старого асфальта.

Представители горсовета и мэрии Петрозаводска потребовали от подрядчика завершить работы на объекте. Руководство подрядной организации пообещало закончить ремонт до 20 сентября.

Еще одно требование к подрядчику касалось восстановления за свой счет газонов и ограждения на дворовых территориях, примыкающих к Рускеальскому проезду, которые рабочие повредили в ходе установки бордюрного камня.

Ранее сообщалось, что глава Петрозаводска поторопила подрядчиков, благоустраивающих проезд у садиков и школы на Кукковке.