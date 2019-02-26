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Новости. Общество
12:33, 26 Февраля 2019
фото: Правительство РК

Мэрия Петрозаводска смягчит требования к урнам для мусора по требованию прокуратуры

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По требованию прокуратуры администрация Петрозаводска разработала новые требования к внешнему виду урн для мусора – по замыслу властей это позволит избежать жалоб предпринимателей, которые обязаны устанавливать урны.

Описание новых урн содержится в проекте решения Петросовета, которое подготовила администрация города после предписания прокуратуры. Надзорное ведомство отреагировало на жалобы предпринимателей, по словам которых, закупка урн определенного образца требует от них неоправданных затрат.

Прокуратура пришла к выводу, что власти города не имеют права "устанавливать обременительные требования" для бизнеса.

Администрация Петрозаводска согласилась увеличить количество типовых образцов урн. Вместо двух типов урн, вызвавших претензии предпринимателей, им будет разрешено устанавливать урны девяти типов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-02-26 12:52:22
Вот мне, как обитателю города у озера, не все ли ровно бетонная урна, мраморная или из бухарского лазурита. По-моему мне все равно. Почти точно. На лазурит я конечно залюбуюсь, но главное шоб она была.
Чем то не тем господа хорошие озадачивают себя и окружающих.
Гость
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