Мэрия Петрозаводска смягчит требования к урнам для мусора по требованию прокуратуры

По требованию прокуратуры администрация Петрозаводска разработала новые требования к внешнему виду урн для мусора – по замыслу властей это позволит избежать жалоб предпринимателей, которые обязаны устанавливать урны.

Описание новых урн содержится в проекте решения Петросовета, которое подготовила администрация города после предписания прокуратуры. Надзорное ведомство отреагировало на жалобы предпринимателей, по словам которых, закупка урн определенного образца требует от них неоправданных затрат.

Прокуратура пришла к выводу, что власти города не имеют права "устанавливать обременительные требования" для бизнеса.

Администрация Петрозаводска согласилась увеличить количество типовых образцов урн. Вместо двух типов урн, вызвавших претензии предпринимателей, им будет разрешено устанавливать урны девяти типов.

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