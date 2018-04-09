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Новости. Общество
12:20, 09 Апреля 2018

Мэрия Петрозаводска согласовала проведение митинга строителям перинатального центра

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Администрация карельской столицы разрешила протестующим по причине невыплат заработной платы работникам перинатального центра устроить протестную акцию.

Мэрия Петрозаводска приняла заявку от протестующих строителей на минувшей неделе, но обнаружила в ней формальные юридические изъяны, касавшиеся, в частности звукоусиливающей аппаратуры.

Как сообщают в администрации Петрозаводска, организаторы акции протеста устранили недочеты, что позволило принять их заявку.

Подробнее о проведении митинга читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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