Мэрия Петрозаводска согласовала проведение митинга строителям перинатального центра

Администрация карельской столицы разрешила протестующим по причине невыплат заработной платы работникам перинатального центра устроить протестную акцию.

Мэрия Петрозаводска приняла заявку от протестующих строителей на минувшей неделе, но обнаружила в ней формальные юридические изъяны, касавшиеся, в частности звукоусиливающей аппаратуры.

Как сообщают в администрации Петрозаводска, организаторы акции протеста устранили недочеты, что позволило принять их заявку.

Подробнее о проведении митинга читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".