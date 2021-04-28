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Мэрия Петрозаводска сообщила, как будут работать садики на майских праздниках

Новости. Общество
10:44, 29 Апреля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Детские сады Петрозаводска будут работать с 4 по 7 мая исходя из высказанной родителями потребности, заявили в пресс-центре мэрии карельской столицы.

Власти Петрозаводска сослались на распоряжение главы Карелии Артура Парфенчикова, в котором содержится рекомендация обеспечить работу детсадов на майских праздниках, если в этом существует потребность родителей.

Так, согласно распоряжению губернатора, дошкольным образовательным учреждениям рекомендовано «при выявлении на основе проведенного анализа ситуации потребности в работе в период с 4 по 7 мая 2021 года организовать соответствующий режим функционирования».

Сады будут открыты для детей, «оба родителя или единственный родитель (законный представитель) которых осуществляют в указанный период профессиональную деятельность в организациях (предприятиях) на основании локальных актов».

Как пояснили в мэрии, во всех дошкольных организациях Петрозаводска проведен опрос родителей. Каждое учреждение определяет для себя график работы исходя из высказанной потребности. 

Сообщается также, что школы в этот период работать не будут. Если с 4 по 7 мая в них были запланированы Всероссийские проверочные работы, то их перенесут. Проведение итогового сочинения (изложения) для тех, кто не смог написать его по уважительной причине в основное время, перенесено с 5 на 12 мая.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать майские праздники непрерывными.

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Комментарии

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Никита
2021-04-29 10:54:59
Быстро реагируют , видно что читают в мэрии Столицу на Онего , в рабочее то время .
Гость
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