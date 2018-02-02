Мэрия показала, какие скульптуры создадут в Петрозаводске в рамках "Гипербореи"

В этом году в рамках фестиваля "Гиперборея" мастера создадут из снега и льда 31 скульптуру, сообщает мэрия Петрозаводска.

Жюри конкурса снежных и ледовых скульптур отобрало эскизы композиций, которые через две недели появятся на территории фестиваля "Гиперборея".

"Перед комиссией стояла задача отбора эскизов будущих работ в трех категориях: "ледовая скульптура", "большой снежный куб" и "малый снежный куб". В каждой группе необходимо было оставить по десять лучших эскизов, которые и будут вскоре воплощены в виде великолепных произведений искусства из снега и льда. По итогам работы жюри было решено увеличить количество скульптур до 31", - отметили в городской администрации.

В мэрии показали некоторые отобранные эскизы.

Всего организаторы конкурса получили около полусотни заявок. Они поступили из 11 регионов России, а также Беларуси, Финляндии, Узбекистана.

