Мэрия пожалуется в надзорные органы на организатора фестиваля водных фонариков

Администрация Петрозаводска готовит обращения в надзорные органы по факту проведения в пойме Лососинки фестиваля водных фонариков.

Напомним, фестиваль водных фонариков прошел в Зарецком парке (пойма реки Лососинки) 24 и 25 августа без разрешения администрации Петрозаводска.

"22 августа отзыв согласования в проведении мероприятия был направлен ООО "Вмеза" (организатору фестиваля, - "Столица на Онего") на основании рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Карелия", - отметили в мэрии в понедельник.

"24 августа, накануне предполагаемого события, организаторам фестиваля были даны дополнительные письменные разъяснения о необходимости согласовывать мероприятие, предполагающее массовый запуск фонариков в водоём, с соответствующими учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический и экологический контроль. Организаторы фестиваля водных фонариков не исполнили обязанности по очистке водоёма от отходов по окончании мероприятия", - констатировали в городской администрации.

В связи с этим мэрия намерена обратиться в Минприроды Карелии.

Кроме того, готовится обращение в налоговую службу.

"Выявлено нарушение в части организации торговли, которую ООО "Вмеза" осуществляло без использования кассовых аппаратов и выдачи товарных чеков. О данном нарушении будут извещены налоговые органы", - пояснили в администрации.

Ранее стало известно, что полиция составила административный протокол на организатора фестиваля из-за устроенной в пойме Лососинки торговли фонариками и шарами.