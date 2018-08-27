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Новости. Общество
14:44, 27 Августа 2018

Мэрия пожалуется в надзорные органы на организатора фестиваля водных фонариков

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Администрация Петрозаводска готовит обращения в надзорные органы по факту проведения в пойме Лососинки фестиваля водных фонариков.

Напомним, фестиваль водных фонариков прошел в Зарецком парке (пойма реки Лососинки) 24 и 25 августа без разрешения администрации Петрозаводска.

"22 августа отзыв согласования в проведении мероприятия был направлен ООО "Вмеза" (организатору фестиваля, - "Столица на Онего") на основании рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Карелия", - отметили в мэрии в понедельник. 

"24 августа, накануне предполагаемого события, организаторам фестиваля были даны дополнительные письменные разъяснения о необходимости согласовывать мероприятие, предполагающее массовый запуск фонариков в водоём, с соответствующими учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический и экологический контроль. Организаторы фестиваля водных фонариков не исполнили обязанности по очистке водоёма от отходов по окончании мероприятия", - констатировали в городской администрации.

В связи с этим мэрия намерена обратиться в Минприроды Карелии.

Кроме того, готовится обращение в налоговую службу.

"Выявлено нарушение в части организации торговли, которую ООО "Вмеза" осуществляло без использования кассовых аппаратов и выдачи товарных чеков. О данном нарушении будут извещены налоговые органы", - пояснили в администрации.

Ранее стало известно, что полиция составила административный протокол на организатора фестиваля из-за устроенной в пойме Лососинки торговли фонариками и шарами. 

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Комментарии

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pupsik
2018-08-27 17:01:12
а сами надзорные органы - не видят?
Karjalan
2018-08-27 15:07:22
Какой позор, сначала бездействие а теперь одно место прикрывают, а где чиновники были два дня. Кто-то кому-то помог. А чё, вся власть такая?
Кирюха непутёвый
2018-08-27 14:54:29
Это вам не законопослушных коммунистов обижать с митингами , эти на вас просто наплевали на вас и свалили . :)
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