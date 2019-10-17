Мэрия предлагает школьникам принять участие в конкурсе "Юные друзья пожарных"

Ребят ждет эстафета, викторина и творческие задания, сообщили в мэрии Петрозаводска.

К участию в конкурсе "Юные друзья пожарных" приглашаются ученики 7-8 классов.

Соревнования проводятся в два этапа. На первом – команды из шести человек состязаются внутри полисистемных образовательных округов. Ребят ожидает три задания: приветствие; викторина на знание правил пожарной безопасности, действий в случае возникновения пожара и оказанию первой доврачебной помощи; эстафета с элементами пожарно-прикладного спорта. Первый этап продлится с 25 ноября по 9 декабря 2019 года. Победители соревнований отправятся в финал городского конкурса.

Второй этап пройдет на тренировочной площадке пожарных в мае следующего года. Между собой посоревнуются команды-победители полисистемных округов. Школьников ожидают два задания: приветствие и боевое развертывание с участием пожарной машины и использованием необходимого снаряжения.