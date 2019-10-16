Мэрия призвала петрозаводчан сообщать о сломанных объектах на детских площадках

В рамках муниципального контракта ООО "Карелподряд" ремонтирует объекты внешнего благоустройства во всех районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Горожане могут сообщать о проблемах с детским оборудованием по номеру 051 МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" или в управление благоустройства и экологии Администрации на адрес электронной почты anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru.

Подрядчик красит арт-объекты, урны и ограждения, ремонтирует скамейки, детские городки, пешеходные мостики, настилы, ступени и многое другое. Специалисты устанавливают на общественных территориях малые архитектурные формы, меняют парковые светильники, демонтируют аварийные элементы. Ремонт охватит более двухсот объектов по всему городу.

Подрядчик уже покрасил пушки на Онежской набережной, в Александровском сквере, цветочные вазоны на Студенческом бульваре и основания флагштоков на площади Кирова. Демонтированы и вывезены металлические конструкции и остатки от элементов детских площадок и скамеек на улицах Ключевой и Максима Горького, аварийный домик на улице Архипова. На его месте установят новый детский домик-беседку.



Специалисты перебрали основание мостика на улице Федосовой, восстановили подход к мостику в парке Зелёный берег. На детских площадках города появятся новые качели, песочницы и информационные щиты, на некоторых отремонтируют основания. Работы по действующему контракту планируется завершить до конца октября.