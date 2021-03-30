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Мэрия заявила, что подрядчик за свой счет отремонтирует вновь провалившуюся лестницу в Петрозаводске

Новости. Общество
14:05, 31 Марта 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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В администрации Петрозаводска потребовали от подрядчика в рамках гарантийных обязательств привести в порядок спуск, который вновь начал разрушаться.

На сайте городской мэрии сообщили, что специалисты администрации проведут комплексное обследование объектов, благоустроенных в предыдущие годы. В частности, будут осмотрены парки и скверы, отремонтированные в 2020 году.

Подрядным организациям будут предъявлены претензии и требования устранить выявленные недочеты при их обнаружении.

По словам администрации, по некоторым ситуациям подрядчикам уже направлены обращения с требованием привести объекты в порядок. В частности, ООО "Свой дом" предстоит в рамках исполнения гарантийных обязательств в кратчайшие сроки за свой счет выполнить ремонт провалившейся брусчатки на спуске на Онежскую набережную в створе улицы Титова. Сегодня ООО "Городской комбинат благоустройства" оградит участок для обеспечения безопасности пешеходов.

Напомним, сегодня "Столица на Онего" писала о спуске в створе улицы Титова, где вновь были обнаружены провалы брусчатки.

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Комментарии

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drug
2021-03-31 15:59:10
В статье ниже написал про ООО "Свой дом" и в точку попал.
Строительство лестниц в 2020 году их конек по договорам в городе.
А в 2021 году их конек - переделка данных лестниц.
Андрей - пора забывать про свою бурную молодость, вымогательство, оружие и ОПГ.
Хотя бумеранг вернулся. Ты сидел за Гену - теперь он сидит.
Off
2021-03-31 15:58:49
Надо прикрепить к объекту.. пару педриотиков к лестнице, чтобы они регулярно делали ремонт . Она будет рушится ..они ремонтировать. Ну и свободное время перетаскивать старушек.
David .
2021-03-31 15:19:47
Шли бы, что ли к вокзалу поучится, как нужно брусчатку класть. Последний сохранившийся участок уложенный профессионалами.
театральный критик
2021-03-31 15:31:08
Davidишка, ты даже санитаром в морге не профессионал. Нефиг было взятки со студентов вымогать.
User
2021-03-31 15:10:56
Продолжаем цикл карельских караоке. Подходим, не стесняемся. Кто не сидит - поем устно, кто сидит - письменно.

Тает снег, тает снег, тает все, что грезится,
Тает даже асфальт, что намазан был.
А еще, а еще "золотая" лестница,
"Золотая" лестница без перил.
А еще, а еще "золотая" лестница,
"Золотая" лестница и распил…
Изя
2021-03-31 14:20:08
А кто душу оплёванную этим бардакам горожанам отмоет ???))) :)
zanoza
2021-03-31 14:15:47
А ведь у нас в ПТЗ, что ни отремонтированный объект, то обязательно со строительным браком. Ни один объект не был отремонтирован безупречно! Это уже система, порождённая неэффективной управленческой командой города!
Беня
2021-03-31 15:39:08
zanoza, дачи у тебя. дорогуша, походу нету. Если бы была, ты бы знала шо это за публика - эти работнички. Им пофигу кто хозяин, только отвернешься - они уже косячат. Надо буквально стоять над душой. А когда заказчик мэрия, то тем более: семь нянек - дитя без глазу :)
театральный критик
2021-03-31 15:54:38
Беня, у нее канатчикова дача. Там интернет строго 4 часа в день после обеда
Пришлый
2021-03-31 14:14:29
Цирк, то ли ещё будет!?
Как с откатами? Провалов нет?
David .
2021-03-31 14:12:03
Вот так зарождаются добрые традиции. С помпой открытие " ремонта", а потом после каждой весны -переделка! :)
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