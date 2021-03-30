Мэрия заявила, что подрядчик за свой счет отремонтирует вновь провалившуюся лестницу в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска потребовали от подрядчика в рамках гарантийных обязательств привести в порядок спуск, который вновь начал разрушаться.

На сайте городской мэрии сообщили, что специалисты администрации проведут комплексное обследование объектов, благоустроенных в предыдущие годы. В частности, будут осмотрены парки и скверы, отремонтированные в 2020 году.

Подрядным организациям будут предъявлены претензии и требования устранить выявленные недочеты при их обнаружении.

По словам администрации, по некоторым ситуациям подрядчикам уже направлены обращения с требованием привести объекты в порядок. В частности, ООО "Свой дом" предстоит в рамках исполнения гарантийных обязательств в кратчайшие сроки за свой счет выполнить ремонт провалившейся брусчатки на спуске на Онежскую набережную в створе улицы Титова. Сегодня ООО "Городской комбинат благоустройства" оградит участок для обеспечения безопасности пешеходов.

Напомним, сегодня "Столица на Онего" писала о спуске в створе улицы Титова, где вновь были обнаружены провалы брусчатки.