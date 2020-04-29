890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Назревает гражданский конфликт, а вопрос не решается, получаем только отписки!" 5
Сегодня 10:47
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
Жителям Петрозаводска счета за коммунальные услуги придут раньше
Сегодня 10:35
Мертвого человека достали из Онежского озера в Петрозаводске 1
Новое
Сегодня 18:29
В России за сутки более 100 человек умерли от Covid-19 2
Сегодня 11:24
Балконный флешмоб состоится в Карелии в разгар карантина
Сегодня 08:05
Мурманская область закупит 150 тысяч защитных масок у заключенных Карелии
Сегодня 10:48
Экс-заместитель министра спорта Карелии возглавил районную администрацию 3
Сегодня 15:23

Мертвого человека достали из Онежского озера в Петрозаводске

Новости. Происшествия
18:29, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Тело мужчины извлекли из Петрозаводской губы Онежского озера, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В воскресенье, 26 апреля, в районе Северного грузового порта трое специалистов из петрозаводского отряда карелькой поисково-спасательной службы работали по заявке местной полиции.

Спасателям  потребовалось полтора часа  на поиски, извлечение из воды и транспортировку трупа.

Ранее сообщалось, что труп мужчины найден в районе бывшего завода "Авангард" в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Asu
2020-04-29 18:54:53
хоспади, кто такие заголовки составляет? "тело человека...."
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Чтиво

Сегодня 12:47
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»