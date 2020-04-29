Мертвого человека достали из Онежского озера в Петрозаводске

Тело мужчины извлекли из Петрозаводской губы Онежского озера, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В воскресенье, 26 апреля, в районе Северного грузового порта трое специалистов из петрозаводского отряда карелькой поисково-спасательной службы работали по заявке местной полиции.

Спасателям потребовалось полтора часа на поиски, извлечение из воды и транспортировку трупа.

Ранее сообщалось, что труп мужчины найден в районе бывшего завода "Авангард" в Петрозаводске.