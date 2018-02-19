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Новости. Общество
14:17, 19 Февраля 2018

Мест для парковки автомобилей в Петрозаводске станет еще меньше

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На каких улицах будет запрещена остановка транспортных средств, рассказали администрации Петрозаводска.

С 7 марта будет изменена организация движения по нескольким улицам Петрозаводска.

В целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, а также для улучшения пропускной способности и проведения уборки улиц вносятся изменения в организацию дорожного движения.

Будет запрещена остановка транспортных средств:
- на ул. Хейкконена в районе д.37 (бассейн "Н2О") по обеим сторонам с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена";

- на бульваре Интернационалистов в районе д.22 с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (пятница 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор";

- на ул. Заводской в районе д.18 с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена";

- на пр. А.Невского в районе д.10 и 12 с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена";

- на ул. Свердлова по нечетной стороне и по четной стороне от д.10 до перекрестка с ул. Кирова с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (пятница 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор";

- на пр. Октябрьском на отрезке между улицей Мелентьевой и улицей Краснодонцев с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (по четной стороне – вторник 00.00-06.00, по нечетной стороне – среда 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор"; 

- по ул. Горького на участке от ул. Герцена до ул.Антикайнена с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (по четной стороне – постоянно, по нечетной стороне – вторник 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор";

- на ул.Антикайнена по нечетной стороне от д.1 до моста с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор";

- на ул.Герцена по четной стороне от ул. Гоголя до пр. Ленина с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (вторник 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор".

Изменения будут введены в действие с 7 марта.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-02-19 20:27:46
Правильно! Зачем добиваться очистки проезжей части на всю ширину? Зачем добиваться, чтоб ГАИшники вовремя гоняли машины из под ‘стоянка запрещена‘? Проще запретить...
Собственно и закрытый сортир в мэрии, во время городского мероприятия - полный аналог. Туалеты на Гиперборее не обеспечили, но у себя прикрыли.
Беня
2018-02-19 17:04:17
Местами можно было и 3.28 ограничиться.
Как говориться все для народа...
Elena
2018-02-19 15:37:08
Замечательная идея.
Все будут пытаться пристроиться во дворы и на газоны.
Вместо того, чтобы улучшить/облегчить, проще запретить
Гость
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