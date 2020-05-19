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Местные власти подвергли школьников из Карелии опасности

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12:35, 20 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Около школы в Чалне отсутствовали знаки "Дети", сообщили в прокуратуре Карелии.

Проверка показала, что на участке автодороги, расположенной вблизи школы, дорожные знаки "Дети" отсутствовали либо были установлены ненадлежащим образом – один из знаков упал на уличное ограждение.

Прокуратура Пряжинского района обязала главу Чалнинского сельского поселения обеспечить безопасность детей.

Недостающие дорожные знаки были установлены.

Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее жителей поселка Карелии уберегли от возможного травмирования.

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