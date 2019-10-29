Местные жители обеспокоены строительством водопровода в поселке Карелии

С начала строительства водопровода в Пряже выполнено примерно 10% работ. В общей сложности необходимо проложить 25 км водовода и канализации.

На прошлой неделе к работам по возведению столь важного для жителей Пряжи водовода приступил новый пряжинский субподрядчик – ООО "Энергоремонт". Контракт с предыдущей организацией был разорван, пишет местное издание "Наша жизнь".

"Участок водовода по улицам Советской и Озерной проложили на 15-20 см выше, чем было запланировано по проекту. Это может привести к тому, что 1-1,5 км придется полностью демонтировать. Кроме того, от местных жителей поступают жалобы на то, что дети кидают в открытые трубы камни и бутылки. Другая проблема связана с канализацией, которую проложили от водонапорной башни на улице Совхозной вниз, вплоть до водозабора. На данный момент все канализационные отсеки заполнены водой. Удастся ли решить вопрос, не прибегая к радикальным методам (демонтаж), пока не понятно", – сообщается в издании.

Местный житель обеспокоен тем, что некоторые улицы придется перерывать два раза: один, чтобы установить водовод, второй – канализацию. "Памятником" будущей канализации уже стала яма, расположенная напротив противопожарного пирса на улице Октябрьской. Ее выкопал предыдущий субподрядчик, но канализационная станция так и не была установлена – яма между двумя тротуарами превратилась в бассейн.