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Место стихийной свалки в микрорайоне Петрозаводска хотят благоустроить

Новости. Общество
18:00, 10 Апреля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Свалку возле контейнерной площадки на улице Труда, 7 ликвидируют совместными усилиями, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ранее ООО "Автоспецтранс" сообщил, что решением проблемы может стать перенос контейнерной площадки с улицы Труда, 7 на другое место и выполнение работ по благоустройству территории. 

Власти города отметили, что территорию включили в проект благоустройства Соломенского парка по программе "Формирование комфортной городской среды". 

Активные жители района запланировали масштабный субботник для предварительной расчистки территории. Субботник проведут, как только эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране и регионе придёт в норму.

ООО "АктивПро" заявило о готовности предоставить транспорт для уборки территории, а также организовать более частый вывоз ТКО с контейнерной площадки.

Помимо этого, общественники намерены договориться с местным интернет-провайдером об установке видеонаблюдения на участке.

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