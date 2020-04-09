Место стихийной свалки в микрорайоне Петрозаводска хотят благоустроить

Свалку возле контейнерной площадки на улице Труда, 7 ликвидируют совместными усилиями, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ранее ООО "Автоспецтранс" сообщил, что решением проблемы может стать перенос контейнерной площадки с улицы Труда, 7 на другое место и выполнение работ по благоустройству территории.





Власти города отметили, что территорию включили в проект благоустройства Соломенского парка по программе "Формирование комфортной городской среды".

Активные жители района запланировали масштабный субботник для предварительной расчистки территории. Субботник проведут, как только эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране и регионе придёт в норму.



ООО "АктивПро" заявило о готовности предоставить транспорт для уборки территории, а также организовать более частый вывоз ТКО с контейнерной площадки.

Помимо этого, общественники намерены договориться с местным интернет-провайдером об установке видеонаблюдения на участке.