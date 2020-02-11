Местом празднования Дня Карелии в 2022 году станет Прионежье

Прионежье представило концепцию проведения праздника "Карелия – сказочная", в основе которой раскрытие фольклорных традиций района, сообщили в правительстве Карелии.

Министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев на заседании конкурсной комиссии сообщил, что в этом году поступили 7 заявок от районов на право проведения Дня республики в 2022 году.

В ходе обсуждения члены конкурсной комиссии отмечали, что все районы подготовили интересные, серьёзные заявки, в которых предлагали свою концепцию проведения праздника. В результате было принято решение доверить проведение Дня Карелии Прионежскому району.

"Прионежье – это активно развивающийся район республики. В последние 4 года наблюдается прирост населения Прионежского района. Карельские семьи переезжают и обживаются в районе в рамках индивидуального жилищного строительства и других государственных программ. Здесь реализуются масштабные федеральные проекты, например, строительство автомобильной трассы "Петрозаводск-Ошта", возведение самой современной школы в Карелии в посёлке Деревянка и ряда других", – отметил глава района Вадим Сухарев.

Глава Карелии поддержал это решение, подчеркнув, что Прионежье очень значимо для Карелии, для её культуры и истории. Члены конкурсной комиссии также предложили продумать организацию праздничных мероприятий на различных площадках района – в Деревянном, Ладве, Рыбреке, Шелтозере и других.

В этом юбилейном году праздничные мероприятия пройдут в столице Петрозаводске, а в 2021 году торжества состоятся в Калевале.

Ранее сообщалось, что утвержден план работы Госкомиссии по подготовке к юбилею республики на 2020 год.