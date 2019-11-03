"Металлмобиль" не выйдет на рейс в Петрозаводске

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Автомобиль по сбору отходов на ремонте.
В паблике "Сбормобиль Птз. Сдай вторсырье 03.11" попросили горожан не приносить металл, так как "Металлмобиль" ушел в ремонт.
Напомним, в воскресенье, 3 ноября, по карельской столице вновь проедут "Сбормобиль" и "Компост-мобиль". По традиции в первое воскресенье месяца волонтёры примут у горожан вторсырьё на переработку.
80% от вырученных средств идёт на помощь бездомным животным. Помимо этого, участники сами могут передать продукты длительного хранения и хозяйственные товары для Первого общественного приюта.
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