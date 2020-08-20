МФЦ получат полномочия по приему и выдаче документов для регистрации авто

Жители России смогут зарегистрировать транспортное средство в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметили в пресс-службе правительства, новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД России к работе на территории МФЦ. Сотрудники полиции будут участвовать в осмотре автомобиля, тогда как прием заявлений автовладельцев и выдачу готовых документов будут осуществлять сотрудники МФЦ.

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