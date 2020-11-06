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Микроавтобус выбросило на встречную полосу в результате ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:42, 07 Ноября 2020
фото: dtpptz
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ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса произошло 6 ноября на пересечении улиц Парфенова - Ровио - Торнева.

Об этом сообщает сайт dtpptz.ru.

Транспортные средства двигались по улице Ровио во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке.

Легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Торнева, а микроавтобус двигался в прямом направлении.

От встречного касательного столкновения легковой автомобиль развернуло на 180 градусов, микроавтобус отбросило на полосу встречного движения.

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

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