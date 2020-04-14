Минэк Карелии обновит список предприятий, которые смогут работать в условиях карантинных мер

Обновленный список объектов малого и среднего предпринимательства будет опубликован 15 апреля.

На своей странице "ВКонтакте" глава Карелии сообщил, что список объектов малого и среднего предпринимательства, которым будет разрешено работать, будет обновлен.



"Завтра Минэк опубликует перечень видов разрешенной экономической деятельности – сообщу об этом на своей странице дополнительно. Но сразу скажу, что сфера услуг, то есть салоны, парикмахерские, общепит и т.д. пока остаются под запретом", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, из 10 тысяч поступивших заявлений в перечень включены 3765 организаций и индивидуальных предпринимателей. Это: организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, системообразующие предприятия, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, предоставляющие финансовые услуги, осуществляющие жизнеобеспечивающую деятельность, деятельность в сфере сельскохозяйственной отрасли, а также средства массовой информации.