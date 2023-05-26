Мини-паровоз с открытыми вагонами будет возить туристов по столице Приладожья Карелии (ФОТО)

Власти Сортавалы работают над круглогодичными перевозками туристов внутри города - от ж/д станции до причала на Валаам.

Как «Столице на Онего» рассказал глава Сортавалы Сергей Крупин, в субботу, 3 июня, в 10.30, от станции «Сортавала-Центр» в свой первый рейс отправится паровоз с двумя открытыми платформами для туристов.



Гостей столицы карельского Приладожья и местных жителей будут возить до пристани, откуда отправляются суда на Валаам. Крупин отметил, что небольшой, но настоящий паровоз в Сортавалу прибыл из Екатеринбурга. Открытые вагоны вместимостью по 60 человек для России - опыт уникальный. Для удобства туристов и горожан в них предусмотрены тенты.



Таких пассажирских платформ в стране пока всего два, и обе будут работать в Сортавале в рамках пилотного проекта компании РЖД. Если эксперимент удастся, будет пользоваться популярностью, такие же вагоны появятся в других регионах России. В планах железнодорожников Алтай, потом Дальний Восток.



По информации главы города, составлено расписание, установлены цены на билеты. В том числе, для дошкольников и льготников предусмотрен бесплатный проезд. Сейчас в мэрии рассматривают вопрос льготного проезда для самих сортавальцев.







Кроме того, власти города работают над тем, чтобы запустить от станции «Сортавала-Центр» до пристани экотрамвай. Состав уже на месте, остается уладить некоторые технические вопросы. Как отметил Сергей Крупин, и паровоз с двумя вагонами, и трамвай смогут возить горожан и туристов параллельно.





При этом, время их работы - так называемый высокий туристический сезон. Зимой власти Сортавалы намерены предложить уменьшившемуся числу гостей рельсовый автобус РА-1 вместимостью 50 человек. Таким образом, пассажиры смогут доехать от станции до пристани на протяжении всего года.

При этом деньги из бюджета не тратятся. Все перечисленные проекты реализуют исключительно на средства компании РЖД.



Отдельно Крупин отметил, что для него как главы города особенно важно, что несколько пустырей приобретают цивилизованный вид за счет строительства платформ.



Все они именные. Так, уже готовы «Сортавала-Центр», «Александрийская платформа» (улица Промышленная), конечная «Валаамский причал».



На стадии строительства находится платформа «Им. Гагарина» (расположена на одноименной улице).