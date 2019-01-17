Министерство культуры Карелии ищет пять бухгалтеров

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Министерство культуры республики готово предоставить рабочие места сразу нескольким специалистам.
Согласно опубликованной в соцсети информации, соискатели могут претендовать на зарплату в размере 25-30 тысяч рублей.
Работников в министерство ищут с пометкой "Срочно".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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