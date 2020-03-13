Министерство образования Карелии переехало в новое здание в Петрозаводске

Ведомство покинуло историческое здание на проспекте Ленина в столице Карелии.

Минобраз республики теперь будет располагаться не на проспекте Ленина, 24, а на проспекте Александра Невского, 57, где был второй корпус Петрозаводского строительстного техникума.

"Переезд завершится в следующий понедельник, 16 марта. Отметим, что контактные телефоны сотрудников останутся прежними, однако необходимо учитывать, что подключение к телефонной связи займёт ещё некоторое время – ориентировочно до 20 марта", - сообщают в паблике министерства.

Напомним, здания, расположенные на проспекте Ленина 24 и 24а в Петрозаводске, включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.