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Министерство образования Карелии переехало в новое здание в Петрозаводске

Новости. Общество
11:12, 14 Марта 2020
фото: monuments.karelia.ru
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Ведомство покинуло историческое здание на проспекте Ленина в столице Карелии.

Минобраз республики теперь будет располагаться не на проспекте Ленина, 24, а на проспекте Александра Невского, 57, где был второй корпус Петрозаводского строительстного техникума.

"Переезд завершится в следующий понедельник, 16 марта. Отметим, что контактные телефоны сотрудников останутся прежними, однако необходимо учитывать, что подключение к телефонной связи займёт ещё некоторое время – ориентировочно до 20 марта", - сообщают в паблике министерства.

Напомним, здания, расположенные на проспекте Ленина 24 и 24а в Петрозаводске, включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-03-14 13:16:00
новое пепелище будет? или договорятся кому домик достанется мирно?
Os
2020-03-14 12:53:39
Вот музей военной истории там и устройте, раз мэрия его выгнала.
David
2020-03-14 12:36:28
Теперь хозяина нет. Главное, чтоб судьбу "Дома крестьянина" не повторило!
Гость
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