Министр финансов заявил, что на содержание Парфенчикова тратится меньше денег, чем в других регионах

Расходы бюджета Карелии на денежные выплаты главе республики в 2019 году несмотря не увеличение, будут ниже, чем в регионах Северо-Западного федерального округа.

По словам министра финансов, рост зарплаты главы Карелии и работников органов государственной власти ограничен обязательствами правительства республики перед министерством финансов РФ.

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