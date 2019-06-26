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Новости. Общество
12:49, 26 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Министр назвал слухами фото и видео разрушенного танками асфальта в центре Петрозаводска

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Информация о том, что боевая техника разрушает асфальт на дорогах Петрозаводска является слухами, заявил журналистам министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов.

В среду на брифинге в правительстве Карелии представители исполнительной власти рассказывали о развитии дорожной сети в регионе.

Представители СМИ в свою очередь поинтересовались, кто будет восстанавливать асфальт на дорогах в центре Петрозаводска, где готовится парад с участием тяжелой боевой техники в честь 75-летия освобождения карельской столицы от фашистских захватчиков.

"Столица на Онего" ранее сообщала об этом.

"Это на уровне, знаете, распространяемых слухов или чего-то там либо. Действительно, администрация города, если некий ущерб будет – его надо смотреть, что там будет – надо смотреть, что причинит эта техника, то безусловно они должны будут какие-то меры принимать. Нам, конечно, это нехорошо, если это все-таки будет. Каждый дорожник переживает за свою дорогу и за свои улицы. Просто давайте этот вопрос отложим и будем смотреть, после того как… – ответил Кайдалов. – Пока мы не можем комментарий дать, поскольку город не обращался".

На площади Кирова в Петрозаводске 21 и 23 июня прошли репетиции военно-исторического парада, который состоится в День города. В результате танки повредили асфальт на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской около Музыкального театра Карелии, а также около Национального театра.

Во время парада 29 июня механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-06-26 13:22:51
Люди совсем тупые пошли, просто не под тем углом и не при том освещении снимали.
карел
2019-06-26 13:18:19
Кто врёт фотограф , министр или глаза читателей , видивших фото с испорченным асфальтом ????,
Juniper59
2019-06-26 13:28:41
карел, а Вы посмотрите ещё раз фотки в статье, на которую выше дана ссылка.
Если что-то там и отлетело - так это несколько нашлёпок от "ямочного ремонта", который сам по себе - позор.
Так что вопрос не в том, что написано в опросе -"танки сломают последний асфальт". Танки на День города не нужны в принципе - безотносительно асфальта.

Juniper59
2019-06-26 13:14:32
Да не было там никаких повреждений. Грязь размазали - это да. Ну, может, пару "заплаток" раскрошили - так туда им и дорога (это я о тех чёрных кочках-грибочках, которых налепили в ямах от Гоголя до пл Кирова накануне 9 мая), ибо так не ремонтируют.
А парад всё равно на фиг не сдался, потому что продавливать с таким усердием тему войны можно или от недалёкого ума, или от полной безнадёги в реальной жизни. 23 февраля, 9 мая, 22 июня, 7 ноября ("день исторического парада"), цирк с несчастной стелой... вот теперь ещё день города с танками, приехали.
карел
2019-06-26 13:32:50
Juniper59, +100500 !!! Достали уже войной всех !!! !Какое то сборище инфантильных …..!!!!
кир
2019-06-26 13:02:21
На нестабильной территории хотят недоверие сделать и смуту в отношении военного парада.
zanoza
2019-06-26 13:00:30
Факты вещь упрямая , министр Кайдалов! Фото и видео это вам не слухи!
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