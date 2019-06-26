Министр назвал слухами фото и видео разрушенного танками асфальта в центре Петрозаводска

Информация о том, что боевая техника разрушает асфальт на дорогах Петрозаводска является слухами, заявил журналистам министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов.

В среду на брифинге в правительстве Карелии представители исполнительной власти рассказывали о развитии дорожной сети в регионе.

Представители СМИ в свою очередь поинтересовались, кто будет восстанавливать асфальт на дорогах в центре Петрозаводска, где готовится парад с участием тяжелой боевой техники в честь 75-летия освобождения карельской столицы от фашистских захватчиков.

"Столица на Онего" ранее сообщала об этом.

"Это на уровне, знаете, распространяемых слухов или чего-то там либо. Действительно, администрация города, если некий ущерб будет – его надо смотреть, что там будет – надо смотреть, что причинит эта техника, то безусловно они должны будут какие-то меры принимать. Нам, конечно, это нехорошо, если это все-таки будет. Каждый дорожник переживает за свою дорогу и за свои улицы. Просто давайте этот вопрос отложим и будем смотреть, после того как… – ответил Кайдалов. – Пока мы не можем комментарий дать, поскольку город не обращался".

На площади Кирова в Петрозаводске 21 и 23 июня прошли репетиции военно-исторического парада, который состоится в День города. В результате танки повредили асфальт на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской около Музыкального театра Карелии, а также около Национального театра.

Во время парада 29 июня механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.