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Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков: «Непривитого сотрудника можно отстранить от работы»

Новости. Общество
15:16, 20 Июня 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Сотрудника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы, если в регионе действует постановление об обязательной вакцинации, заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

"Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить", - заявил Котяков журналистам в субботу, пишет «Интерфакс».

Он уточнил, что отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

Министр сказал, что "решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов".

"Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - подчеркнул Котяков.
Он добавил, что "если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы".

Ранее Котяков заявил, что в трудовом законодательстве РФ не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.
Из-за осложнения ситуации по заболеваемости коронавирусом ряд регионов РФ ввели обязательную вакцинацию, в частности в Москве она введена для работающих в сфере услуг.

Напомним, что глава Карелии Артур Парфенчиков ввел паспорта коллективного иммунитета для организаций, где вакцинировано не менее 60% сотрудников, и пообещал таким предприятиям преференции в случае введения дополнительных ограничительных мер.

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Комментарии

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кир
2021-06-20 17:40:46
Зато у вас всего десять процентов привитых. Это в стране, которая сделала вакцину, - воскликнул кот. Только бы сопротивляться и бурчать полудиким.
Изя
2021-06-20 15:53:49
Статья Трудового Кодекса при этом где ??)) :)
drug
2021-06-20 15:48:35
Министр труда и социальной защиты РФ заявил, что если нет обьективных причин для невакцинации ......
Теперь нам глупым разъясните, что значит обьективных, что входит в данный перечень.
Grek
2021-06-20 15:25:59
Очередной бред скороспелого чинуши , не основанный на трудовом законодательстве . бла бла бла
Гость
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