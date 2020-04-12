Министр здравоохранения обновил карту заражения Карелии коронавирусом

По оперативным данным за 13 апреля, в Карелии увеличилось число условно зараженных коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал карту заражения коронавирусом с обновленными данными.





По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, в настоящее время в республике:

- 4 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+1 за сутки);

- 2 человека, имеющих диагностические признаки CОVID—19 (тесты в работе), еще по двум результаты тестов не подтвердились;

- всего проведено 5087 исследований (+ 96 за сутки). Снижение количества тестов за сутки связано с выходными днями, однако, в нынешней ситуации сокращать объем исследований недопустимо, поручил минздраву организовать работу лабораторий так, чтобы тесты проводились ежедневно в необходимом объеме;

- 21 человек находится в стационаре, 64 - выписаны;

- 21 человек находится в стационаре, 64 - выписаны;

- 2443 жителя Карелии остаются на самокарантине, за сутки их число сократилось на 524 человека;

- 16 человек находятся в местах обсервации;

- 66 человек с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+7 за сутки), из них 16 умерли (за сутки новых случаев нет). Всем больным пневмонией производится неоднократно анализ на COVID-19.

Первыми двумя заболевшими стали 45-летний депутат Доценко и 59-летняя жительница Карелии, вернувшаяся с Германии, третьей носительницей вируса оказалась женщина 1952 года рождения из Сегежи, которая никуда не выезжала за пределы района, четвертый случай заражения был выявлен 13 апреля у женщины, которая лечилась от пневмонии в республиканской инфекционной больнице.

Ранее Минздрав сообщал, что в Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели.