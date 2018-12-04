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Новости. Общество
15:18, 04 Декабря 2018
фото: Мария Васильева

Министром здравоохранения Карелии может стать якут

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В медицинских кругах республики давно обсуждают возможную отставку министра здравоохранения Карелии Марины Швец и назначение на этот пост экс-главы Минздрава Якутии Михаила Охлопкова.

Артур Парфенчиков, который давно хорошо знаком с Мариной Павловной, назначил ее в ноябре прошлого года. Поговаривают, что еще тогда сама Марина Швец признавалась коллегам из Минздрава и руководителям медучреждений республики, что согласилась проработать на трудной ответственной должности министра только год.

Если это так, то год уже прошел, и не случайно в Минздраве и губернаторской администрации журналисту "Вестей Карелии" неофициально уже назвали имя возможного приемника Марины Швец (экс-главы Минздрава Якутии Михаила Охлопкова), если она действительно покинет пост министра.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Евгений Белов
2018-12-04 17:52:43
новогодний подарок - эскимо....С, оленей еще не подвезли
Андрей Занин
2018-12-04 16:39:34
ну дожили а с гондураса не пробовали взять маразм крепчает
Изя
2018-12-04 16:17:12
Полководец Жуков , о чём вы , откуда этим кадрам взяться . По Сеньке и шапка . Убогость поразила все институты в этом " банановом " краю .
ОднОзначнО
2018-12-04 16:15:51
http://yakutsk.bezformata.com/listnews/minzdrave-ili-pochemu-ministra/58671554/

В прямом смысле "неприятный сюрприз" преподнес своим подчиненным на юбилейный Ысыах Туймаады-2017, посвященный 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и со дня образования города Якутска, министр здравоохранения РС(Я) Михаил Охлопков.

В первый день национального праздника - 24 июня - министр Охлопков устроил... выездную проверку в одно из учреждений здравоохранения. Фактически без предупреждения. В результате людям, медикам, которые готовились принять участие в праздничных мероприятиях, пришлось резко отменить все планы, в том числе - семейные.

***

Об этом в минувшую субботу в своем ФБ сообщил главный редактор журнала "Полярная звезда" Владислав Доллонов. Приводим его сообщение без изменений:

"ОБЛОМ ГОДА. Вчера правдами-неправдами достал приглашение на открытие ысыаха Туймаады. Но на ысыах мы НЕ ПОЕХАЛИ. Именно на сегодня с 11.00 до 14.00 министр здравоохранения назначил грозный обход у жены на работе.

И ил дархан, и председатель ил тумэна, и мэр, все более ленивые министры в роскошных нарядах будут в помпезных ураса вкушать кумыс. А мы, вот, нет!

Я много времени из жизни отдал госслужбе. Был в руководителях целого ведомства. Но ни при М.Е.Николаеве, ни при В.А.Штырове такого отношения у высокопоставленных лиц к своим коллегам-подчиненным не видел, не знал.

Недавно рассуждали о чем-то этичном-неэтичном среди госслужащих. Но при царе такое поведение среди помещиков называлось просто - самодурство.

У нас даже семейный раздрай случился с женой вышел. Я ей говорю - не ходи, но она нет, и все. Я понимаю, врачи, если бы какой-нибудь, не дай Бог, экстренный случай, но надзорный обход в день ысыаха..."
Изя
2018-12-04 16:30:13
ОднОзначнО, , НУ , что и понятно , очередной недоделанный выгнанный чиновник , без опыта и знаний , с нордическим характером . И этого после якут-реформ подобрали .
Жуков
2018-12-04 15:53:35
Губернатор всеми своими назначениями подтверждает , что Карелия труп в плане кадров.
кир2
2018-12-04 15:47:06
Тут уже грамотных руководителей - врачей нет ? Может преданных " голове " нет , чтобы бюджет разворовывать через минздрав ?
кир
2018-12-04 15:45:48
Был тут один комментатор. Звали его Ненец. Он бы пояснил о братане, но видимо свалил за кордон. :)
Mike
2018-12-04 15:38:25
Зачем нам якут, когда мы еще к бурятам не привыкли
mentor
2018-12-04 15:36:09
Запасемся бубнами
Коммунист в душе далекко где то
2018-12-04 15:27:53
До коли , весь этот балласт , не нужный в России будет перемещаться в Карелию , Гадюшник не иначе . За это г. мы должны платить ????????????
Евгений
2018-12-04 15:39:58
Коммунист в душе далекко где то, мэр якутска Сардана Авксентьева себя хорошо зарекомендовала на своём посту. Кто знает, может остальные якуты ни чуть не хуже?
Коммунист в душе далекко где то
2018-12-04 16:00:16
Евгений, дело не в том что они плохие , а в том что свои есть хорошие и невостребованные этой приезжей властью .
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