Министром здравоохранения Карелии может стать якут

В медицинских кругах республики давно обсуждают возможную отставку министра здравоохранения Карелии Марины Швец и назначение на этот пост экс-главы Минздрава Якутии Михаила Охлопкова.

Артур Парфенчиков, который давно хорошо знаком с Мариной Павловной, назначил ее в ноябре прошлого года. Поговаривают, что еще тогда сама Марина Швец признавалась коллегам из Минздрава и руководителям медучреждений республики, что согласилась проработать на трудной ответственной должности министра только год.

Если это так, то год уже прошел, и не случайно в Минздраве и губернаторской администрации журналисту "Вестей Карелии" неофициально уже назвали имя возможного приемника Марины Швец (экс-главы Минздрава Якутии Михаила Охлопкова), если она действительно покинет пост министра.

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