Минивэн в Карелии сбил 8-летнего велосипедиста, выехавшего на дорогу

В Костомукше в ДТП пострадал 8-летний ребенок, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 19 июля, в 19.30 в Костомукше водитель автомобиля Toyota Picnic совершил наезд на велосипедиста - 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешиваясь с велосипеда.

В результате происшествия ребенок получил травмы, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Велосипедисты, как взрослые, так и дети, чаще всего нарушают правила на пешеходном переходе, где не спешиваясь и проезжают по "пешеходнику", создавая аварийную ситуацию.