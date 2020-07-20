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Минкульт Карелии выделил субсидии на издание пяти книг

Новости. Культура
18:00, 21 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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В Министерстве культуры Карелии подвели итоги ежегодного конкурсного отбора на предоставление из республиканского бюджета субсидий книгоиздательским проектам.

Из 19 участников, заявившихся на конкурс, экспертная комиссия отобрала пять победителей:

- Ю. Шлейкин, С. Чиненов. "Петрозаводск знаменит! Про Петра I, Северную войну и петрозаводские пушки", ООО «Издательство "Острова";

- Д. Вересов. "Слепок теплого неба", ООО "Версо";

- В. Вейкки. "Мне снились летящие лебеди низко", ООО "Версо";,

- В. Лобанов. "Карелия акварельная", ООО "Издательский Дом "Петропресс";

- Ю.В. Шлейкин, Ю.Д. Генделев. "Давид Генделев. Жизнь и книги», ООО "Издательство "Острова".

Все книги выйдут в свет в 2020 году, уточнили в Минкульте республики.

Ранее миллиардер, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подарил научной библиотеке Петрозаводского университета уникальную книгу.

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