Минкультуры не поддержало инициативу отказывать пьяным в продаже алкоголя

Министерство культуры России отказывается поддерживать соответствующий законопроект Минздрава, поскольку в нем не прописаны критерии определения у покупателя нетрезвого состояния.

Об этом сообщает РБК. "Упомянутая инициатива Минздрава России касалась продавцов алкогольной продукции, которым разрешалось бы по своему усмотрению отказывать в ее продаже лицам, находящимся, по мнению продавца, в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в Минздраве.

Законопроект, о котором идет речь, был опубликован в конце ноября 2017 года. Он предлагает внести соответствующие поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Помимо уже упомянутых инициатив Минздрав предлагает организовать места продажи алкоголя так, чтобы покупатель, находясь рядом с другими товарами, не мог видеть алкогольную продукцию. Для этих целей, считают в ведомстве, алкогольный отдел должен быть выделен в отдельное специальное место (отделы, секции).

С 2011 года в России действует запрет на продажу алкоголя в магазинах с 23 часов вечера до 8 часов утра. В январе глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что за последние пять—семь лет потребление алкоголя в России снизилось на 80%. Вместе с этим, по ее данным, в стране удалось нарастить число активно занимающихся спортом граждан на более чем 40%.