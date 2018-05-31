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Новости. Общество
20:40, 31 Мая 2018

Минкультуры не поддержало инициативу отказывать пьяным в продаже алкоголя

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Министерство культуры России отказывается поддерживать соответствующий законопроект Минздрава, поскольку в нем не прописаны критерии определения у покупателя нетрезвого состояния.

Об этом сообщает РБК. "Упомянутая инициатива Минздрава России касалась продавцов алкогольной продукции, которым разрешалось бы по своему усмотрению отказывать в ее продаже лицам, находящимся, по мнению продавца, в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в Минздраве.

Законопроект, о котором идет речь, был опубликован в конце ноября 2017 года. Он предлагает внести соответствующие поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Помимо уже упомянутых инициатив Минздрав предлагает организовать места продажи алкоголя так, чтобы покупатель, находясь рядом с другими товарами, не мог видеть алкогольную продукцию. Для этих целей, считают в ведомстве, алкогольный отдел должен быть выделен в отдельное специальное место (отделы, секции).

С 2011 года в России действует запрет на продажу алкоголя в магазинах с 23 часов вечера до 8 часов утра. В январе глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что за последние пять—семь лет потребление алкоголя в России снизилось на 80%. Вместе с этим, по ее данным, в стране удалось нарастить число активно занимающихся спортом граждан на более чем 40%.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-05-31 22:20:45
Любой ребёнок, или собака пьяного за версту определяют, а нашим окультуренным дуракам без критериев - никак.
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