Минобороны РФ анонсировало начало испытания вакцины от COVID-19 на людях

Российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции испытают на добровольцах в ближайшие дни.

Минздрав России согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, в том числе и соотношение военнослужащих и гражданских, которым введут новую вакцину, пишет издание "РИА Новости".

"Минобороны России совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах. В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой – проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", – говорится в сообщении Министерства обороны.

По результатам вакцинации первой группы сделают последовательную вакцинацию компонентами вакцины остальную часть добровольцев, чтобы оценить эффективность вакцины и изучить выработку антител.

Сейчас состояние здоровья всех прибывших для тестирования вакцины хорошее, они находятся под непрерывным контролем военных медицинских специалистов.

"Ежедневно проводится комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров. Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на CoViD-19. Все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний", – уточнили в ведомстве.