Минобразования Карелии: Школа не должна перекладывать свои обязанности на родителей

Министерство образования в Карелии прокомментировало ситуацию с заявлением для родителей учащихся 40-го лицея, которых возмутили правила проведения дистанционного обучения.

Напомним, с 7 по 30 апреля во всех школах и организациях дополнительного и профессионального образования вводится дистанционная форма обучения.

Для того, что ребенок перешел на дистанционное обучение, родители должны подписать заявление. Как выяснилось, в учебных учреждениях города заявления сформулированы по-разному.

Родители учеников лицея №40 в Петрозаводске обратились в редакцию "Столицы на Онего", поскольку их возмутили формулировки в заявлении.

В документе есть абзац: "Ответственность за выполнение положений указанного Распоряжения, жизнь и здоровье моего ребенка во время дистанционного обучения, а также изучение им учебного материала, предложенного лицеем, в полном объеме в указанный период беру на себя".

Родители считают, что лицей перекладывает на них ответственность, которую должно нести учебное учреждение.

Узнав о данной инициативе учебного заведения, в Минздраве сообщили, что школа не должна перекладывать свои обязанности на родителей.

"В данной ситуации родителям необходимо выразить лишь согласие с дистанционной формой обучения, заявление можно подать в любой доступной форме, в том числе через интернет и соцсети, -сообщили в Минобразования. - Школа не должна перекладывать свои обязанности на родителей. Разъяснения по данному вопросу также будут даны сегодня органам местного самоуправления".

Министерстве также уточнили, что сегодня дополнительно будет проведена работа с руководителями образовательных организаций вопросу дистанционного обучения

"Только при совместной работе родителей, детей и школы в условиях режима самоизоляции мы сможем полноценно справиться со сложностями, которые такой режим вызывает", - отметили в ведомстве.