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Минобразования Карелии: Школа не должна перекладывать свои обязанности на родителей

Новости. Общество
12:30, 06 Апреля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Министерство образования в Карелии прокомментировало ситуацию с заявлением для родителей учащихся 40-го лицея, которых возмутили правила проведения дистанционного обучения.

Напомним, с 7 по 30 апреля во всех школах и организациях дополнительного и профессионального образования вводится дистанционная форма обучения.

Для того, что ребенок перешел на дистанционное обучение, родители должны подписать заявление. Как выяснилось, в учебных учреждениях города заявления сформулированы по-разному.

Родители учеников лицея №40 в Петрозаводске обратились в редакцию "Столицы на Онего", поскольку их возмутили формулировки в заявлении.

В документе есть абзац: "Ответственность за выполнение положений указанного Распоряжения, жизнь и здоровье моего ребенка во время дистанционного обучения, а также изучение им учебного материала, предложенного лицеем, в полном объеме в указанный период беру на себя".

Родители считают, что лицей перекладывает на них ответственность, которую должно нести учебное учреждение.
Узнав о данной инициативе учебного заведения, в Минздраве сообщили, что школа не должна перекладывать свои обязанности на родителей.

"В данной ситуации родителям необходимо выразить лишь согласие с дистанционной формой обучения, заявление можно подать в любой доступной форме, в том числе через интернет и соцсети, -сообщили в Минобразования. - Школа не должна перекладывать свои обязанности на родителей. Разъяснения по данному вопросу также будут даны сегодня органам местного самоуправления".

Министерстве также уточнили, что сегодня дополнительно будет проведена работа с руководителями образовательных организаций вопросу дистанционного обучения
"Только при совместной работе родителей, детей и школы в условиях режима самоизоляции мы сможем полноценно справиться со сложностями, которые такой режим вызывает", - отметили в ведомстве.

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Комментарии

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новый
2020-04-06 13:15:39
Сомневаюсь в профпригодности министра. Похоже, что тоже из приставов.
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