Минобразования Карелии: все школы республики готовы к началу учебного года

С 1 сентября в республике откроют двери 412 образовательных организаций, среди которых 196 школ.

Как рассказал министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на заседании правительства региона, специальная комиссия, в состав которой входит целый ряд ведомств, 17 августа признала все учреждения образования готовыми к работе. В День знаний в первые классы пойдут 7800 ребят, всего же школьников в этом году – 72 000 человек, что на 700 больше, чем в прошлом. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

В 2022 году на подготовку к учебному году направлено рекордное финансирование – почти 2,4 млрд рублей без учета оборудования и учебников. Деньги ушли на капитальные и текущие ремонты, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и оборудование пищеблоков.

Самый большой ресурс в этом году Карелия получила благодаря участию в федеральной программе капитальных ремонтов школ. Программа стартовала 6 января в Шуйской школе с участием министра просвещения России Сергея Кравцова. Только в этом году на эту программу направлено более 1 млрд рублей. Ремонтные работы ведут поэтапно в 21 здании 18 школ.

«До 2026 года ежегодно мы планируем привлекать не менее 1 миллиарда рублей и отремонтировать 70 школ», – подчеркнул Роман Голубев.

Капитальные ремонты проводятся в школах Петрозаводска, Лахденпохского, Лоухского, Прионежского, Пряжинского, Сегежского и Суоярвского муниципальных районов. Образовательный процесс во всех школах, где идут ремонты, начнется с 1 сентября 2022 года в очном формате. Исключением станут Шуйская и Чупинская школы. Их отремонтируют в один этап. В первом случае обеспечен подвоз всех обучающихся в школу № 2 п. Мелиоративный, во втором − обучение будет организовано в соседнем здании начальной школы.

«В 2022 году создан еще один школьный Кванториум в Петрозаводске на базе школы № 39. Он включает в себя оснащение высокотехнологичным современным оборудованием для обучения по естественнонаучным предметам, математике, информатике и технологии, реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей», – сообщил Роман Голубев.

С 1 сентября во всех школах республики будет организовано бесплатное горячее питание для 4500 школьников с ОВЗ и инвалидностью за счет средств регионального бюджета.

Кроме того, в 2022 году создан 31 Центр «Точка роста» в сельской местности и малых городах Карелии. Всего же за 3 года в регионе появились 93 таких центра. В 2023-2024 годах будет создано еще 37.

Артур Парфенчиков поручил ведомству проконтролировать завершение оставшихся ремонтных работ в школах и садах в срок до 15 сентября.

Ранее сообщалось, из-за сорванного ремонта школы в Петрозаводске учеников раскидали по разным учебным заведениям.