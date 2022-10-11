Минприроды Карелии: численность кабанов в Лахденпохском районе в норме

В правительстве Карелии отреагировали на публикации в СМИ о постоянных набегах копытных на поселки этого района.

С начала охотничьего сезона в Лахденпохском районе добыли 129 кабанов, заявили в Минприроды Карелии.



Сейчас численность дикого зверя соответствует норме. Летом в Лахденспохском районе дополнительно издали распоряжения Минприроды о регулировании численности кабанов. В частности, члены Союза охотников и рыболовов «Медведь» и региональной общественной организации охотников и рыболовов добыли 27 особей.



Сезон охоты на кабана продлится до 31 декабря. Это значит, что численность животных еще больше уменьшится, считают в министерстве.



Там заявили, что охотинспекторы реагируют на все поступающие от жителей обращения о выходе диких животных.



Если жители указанного района увидели возле жилых домов дикого зверя, нужно позвонить по телефону: +7 931-702-94-35.



Напомним, жители поселка Хийтола пожаловались на диких кабанов, которые портят их огороды и могут напасть на человека.