Минприроды Карелии проводит проверку по факту попадания нефти в реку Олонка

Инспекторы министерства побывали в Олонецком районе, где в течение нескольких дней нефтепродукты загрязняют реку Олонца.

Напомним, 10 октября нефтепродукты попали в реку после того, как автопоезд врезался в разделяющие ограждения. Удар был такой силы, что оторвало передний мост и пробило бензобак.

Представители Минприроды побывали на месте ЧП 11 октября.

"Министерство природных ресурсов обратилось в Главное управление МЧС по РК с целью предотвращения распространения нефтепродуктов в реке и дальнейшего попадания их в Ладожское озеро", - сообщили в ведомстве.

По информации министерства, МВД Карелии со своей стороны проводит работу по установлению нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщали жители Олонецкого района, 12 октября нефтепродукты продолжали растекаться по реке Олонка.