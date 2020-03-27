Минпромторг России против ограничений продажи алкоголя как в Карелии

Министерство промышленности и торговли РФ выступило против инициатив региональных властей ограничить продажу алкоголя в период эпидемии, как это сделано в Карелии.
Позиция Минпромторга изложена в письме руководителям субъектов Федерации.
"Рекомендуем не менять установленный ранее в субъектах Российской Федерации режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение", – говорится в документе.
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