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Новости. Экономика
16:32, 29 Марта 2018

Минпромторг ждет появления продовольственных карточек в ближайшее время

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Минпромторг рассчитывает на запуск программы продовольственной помощи малоимущему населению в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в ходе форума "Ритейл в России".

"Для нее (программы) требуется серьезный бюджет, мы об этом говорили, цифры назывались, к сожалению, такой возможности нет. Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время ее запустим, вроде как большинство согласований пройдено", — сказал Евтухов, чьи слова цитирует RNS.

Подробнее о программе читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-03-29 16:56:56
Вместо того чтобы экономику из руин поднимать,нашли новую лазейку увода денег -через продовольственные карточки для малоимущих. Может просто пенсии и пособия пора пересмотреть??? Не надо изобретать велосипед, не война же в конце-концов.Адресное перечисление денег-это лучший способ поддержки малоимущего населения. А карточки-это повод для спекуляции и увода бюджетных средств.
Мизантроп
2018-03-29 16:53:45
Все как в Пиндостане. Доработались, дебилы долбанные.
Справедливорос
2018-03-29 16:47:41
И это 21 век на дворе ??? Приплыли ,господа. Олигархов , членов в правительстве и банкиров тоже на карточки или посадят 7
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