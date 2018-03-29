Минпромторг ждет появления продовольственных карточек в ближайшее время

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Минпромторг рассчитывает на запуск программы продовольственной помощи малоимущему населению в ближайшее время.
Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в ходе форума "Ритейл в России".
"Для нее (программы) требуется серьезный бюджет, мы об этом говорили, цифры назывались, к сожалению, такой возможности нет. Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время ее запустим, вроде как большинство согласований пройдено", — сказал Евтухов, чьи слова цитирует RNS.
Подробнее о программе читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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