Минпромторг ждет появления продовольственных карточек в ближайшее время

Минпромторг рассчитывает на запуск программы продовольственной помощи малоимущему населению в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в ходе форума "Ритейл в России".

"Для нее (программы) требуется серьезный бюджет, мы об этом говорили, цифры назывались, к сожалению, такой возможности нет. Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время ее запустим, вроде как большинство согласований пройдено", — сказал Евтухов, чьи слова цитирует RNS.

Подробнее о программе читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".