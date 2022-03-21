890x80
Реклама
Деревянное проголосовало «Za Победу»
Сегодня 13:45
Из-за нехватки бумаги в школах Карелии временно отменили Всероссийские проверочные работы
Сегодня 11:23
Юная жительница Карелии в окровавленной одежде открыла дверь и потеряла сознание
Сегодня 12:01

Минпросвещения не будет переносить ЕГЭ из-за нехватки бумаги

Новости. Общество
18:40, 21 Марта 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Новости партнеров

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет вовремя, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен.

«ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. <…> Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен», — цитирует РБК сообщение Минпросвещения.

В 2022 году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, а ЕГЭ — с 21 марта по 2 июля.

Рост цен на бумагу для книгоиздания в России начался еще до санкций. Участники отрасли еще в прошлом году жаловались на удорожание продукции. По данным Российского книжного союза (РКС), по итогам 2021 года бумага подорожала на 20%.

С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. В их числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper.

18 марта вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов заявил, что дефицита бумаги в стране не возникнет. «Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом, <…> лопухи не понадобятся», — заверил он.

Накануне издание «КП-Петербург» сообщило о резком росте стоимости на обычную бумагу А4 в Санкт-Петербурге — с 250–300 руб. до 1500–1700 руб. Похожая ситуация наблюдается и в Красноярске, Екатеринбурге, Петрозаводске, Челябинске и других городах России.

Ранее сообщалось, что в школах Карелии временно отменили проведение ВПР, так как в учебных заведениях возникли трудности с офисной бумагой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)

Аналитика

Сегодня 19:00
Тема недели
Ажиотажный спрос
В период санкций жители Петрозаводска опустошают полки магазинов, скупая сахар, крупы и чай.
Деревянное проголосовало «Za Победу»
Сегодня 13:45
Глава Карелии: «Возникает ощущение долгожданной свободы»
Сегодня 11:08
«Ажиотажный спрос приводит к картинкам пустых полок»
17.03.2022 09:34
Неслучайная закономерность
16.03.2022 17:06
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2022 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»