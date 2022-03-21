Минпросвещения не будет переносить ЕГЭ из-за нехватки бумаги

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет вовремя, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен.

«ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. <…> Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен», — цитирует РБК сообщение Минпросвещения.

В 2022 году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, а ЕГЭ — с 21 марта по 2 июля.

Рост цен на бумагу для книгоиздания в России начался еще до санкций. Участники отрасли еще в прошлом году жаловались на удорожание продукции. По данным Российского книжного союза (РКС), по итогам 2021 года бумага подорожала на 20%.

С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. В их числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper.

18 марта вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов заявил, что дефицита бумаги в стране не возникнет. «Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом, <…> лопухи не понадобятся», — заверил он.

Накануне издание «КП-Петербург» сообщило о резком росте стоимости на обычную бумагу А4 в Санкт-Петербурге — с 250–300 руб. до 1500–1700 руб. Похожая ситуация наблюдается и в Красноярске, Екатеринбурге, Петрозаводске, Челябинске и других городах России.

Ранее сообщалось, что в школах Карелии временно отменили проведение ВПР, так как в учебных заведениях возникли трудности с офисной бумагой.