В Минсельхозе республики заявили об искажении действительности в СМИ и целенаправленной атаке на рыбоводные хозяйства Карелии

В Минсельхозе назвали факторы, сдерживающие развитие аквакультуры в Карелии, сообщили в правительстве республики.

Минсельхоз Карелии отреагировал на проблемы, связанные с вопросами правового регулирования отношений в области аквакультуры.

В министерстве считают, что развитие аквакультуры в Карелии сдерживается несколькими факторами. Помимо неразвитой инфраструктуры и недостатка грамотных специалистов, это проблемы применения в регионе федеральных Правил определения границ рыбоводных участков. Правила предусматривают возможность учета предложений граждан по определению границ участков, но законодательно требования к форме и способу таких предложений не установлены.

Как полагают в Минсельхозе, помимо жителей Карелии, обеспокоенных состоянием водоемов, значительное число обращений о загрязнении озер поступает от лиц, зарегистрированных в других регионах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

«Такие заявители рассматривают Карелию как место для отдыха, исключающее ведение какой-либо хозяйственной деятельности, — рассказали в министерстве, — в средствах массовой информации и интернет-ресурсах размещаются многочисленные искажающие действительность публикации».

Между тем, Минсельхоз напоминает, что аквакультура в Карелии является активно развивающейся отраслью. В республике ежегодно наращивается объем производства товарной рыбы. Всего в Карелии действуют 73 предприятия, которые принесли в региональный и федеральный бюджеты налогов на сумму около 1 миллиарда рублей в 2020 году. При этом основным объектом аквакультуры является форель (более 99%).

«Для обеспечения возможности участия граждан, общественных объединений, ассоциаций и союзов в решении вопросов, касающихся аквакультуры (рыбоводства) в министерстве сельского и рыбного хозяйства РК издан соответствующий приказ, который предусматривает реализацию прав граждан и общественных объединений на благоприятную окружающую среду», — рассказали в министерстве.

Напомним, проблема с загрязнением водоемов форелеводческими хозяйствами продолжает быть актуальной для Карелии. При этом ученые указали озера Карелии, где можно развивать форелеводство без конфликтов с населением.

Ранее власти Карелии заявили, что не готовы брать пример с Финляндии, сократившей форелеводство ради защиты озер. В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что форелеводам нет смысла портить качество воды в водоемах.