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В Минсельхозе республики заявили об искажении действительности в СМИ и целенаправленной атаке на рыбоводные хозяйства Карелии

Новости. Общество
16:44, 14 Июля 2021
фото: © Виктор Клюшкин/ТАСС

В Минсельхозе назвали факторы, сдерживающие развитие аквакультуры в Карелии, сообщили в правительстве республики.

Минсельхоз Карелии отреагировал на проблемы, связанные с вопросами правового регулирования отношений в области аквакультуры.

В министерстве считают, что развитие аквакультуры в Карелии сдерживается несколькими факторами. Помимо неразвитой инфраструктуры и недостатка грамотных специалистов, это проблемы применения в регионе федеральных Правил определения границ рыбоводных участков. Правила предусматривают возможность учета предложений граждан по определению границ участков, но законодательно требования к форме и способу таких предложений не установлены.

Как полагают в Минсельхозе, помимо жителей Карелии, обеспокоенных состоянием водоемов, значительное число обращений о загрязнении озер поступает от лиц, зарегистрированных в других регионах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

«Такие заявители рассматривают Карелию как место для отдыха, исключающее ведение какой-либо хозяйственной деятельности, — рассказали в министерстве, — в средствах массовой информации и интернет-ресурсах размещаются многочисленные искажающие действительность публикации».

Между тем, Минсельхоз напоминает, что аквакультура в Карелии является активно развивающейся отраслью. В республике ежегодно наращивается объем производства товарной рыбы. Всего в Карелии действуют 73 предприятия, которые принесли в региональный и федеральный бюджеты налогов на сумму около 1 миллиарда рублей в 2020 году. При этом основным объектом аквакультуры является форель (более 99%).

«Для обеспечения возможности участия граждан, общественных объединений, ассоциаций и союзов в решении вопросов, касающихся аквакультуры (рыбоводства) в министерстве сельского и рыбного хозяйства РК издан соответствующий приказ, который предусматривает реализацию прав граждан и общественных объединений на благоприятную окружающую среду», — рассказали в министерстве.

Напомним, проблема с загрязнением водоемов форелеводческими хозяйствами продолжает быть актуальной для Карелии. При этом ученые указали озера Карелии, где можно развивать форелеводство без конфликтов с населением.

Ранее власти Карелии заявили, что не готовы брать пример с Финляндии, сократившей форелеводство ради защиты озер. В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что форелеводам нет смысла портить качество воды в водоемах.

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Комментарии

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Off
2021-07-14 18:09:51
Видел в Финляндии озера с садками . Запах и вода черная , рыба дохнет и останки оседают на дне озера . Спросите местных жителей Карелии . Например , на одном озере пропала ряпушка , после того ,как там разместили форелеводческое хозяйство . Если бы в Карелии работала прокуратура , она бы обратила внимание на странные решения Минсельхоза , который бесконтрольно размещает рыбхозяйства . Душком отдают такие решения ...
врунофф
2021-07-14 18:19:18
Off/леха протестанутый, похоже, что ты финляндию во сне с ключевским карьером препутал :) Откуда у тебя нищеброда деньги на зарубежные поездки, ежели ты дрова у соседей тыришь ? Да и загранпаспорта у тебя нет,лёха :)
однозначно
2021-07-14 17:23:23
Не удивлен. Цель, с которой поташевцы нагнетают социальную напряженность в приграничном регионе известна. Скоро будет известен источник финансирования этой деятельности. Краснокнижными лишайниками не отделаетесь
Гость
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