Что произойдет с ценами на продовольствие: прогноз Минсельхоза

Министерство сельского хозяйства не видит причин для "скачкообразного роста цен" на продукты питания.
Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.
"В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют. Ситуация на продовольственном рынке в январе в целом соответствовала сезонным тенденциям. При этом благодаря предпринятым мерам удалось добиться снижения цен на отдельные категории товаров", - говорится в сообщении, которое цитируют "Ведомости".
По данным Минсельхоза, в январе снизились цены производителей на сахар – на 1,7% с начала года – и на подсолнечное масло – на 1,1%. Этому способствовало заключение соглашений между производителями и торговыми сетями. В прошлом месяце также снизились отпускные цены на куриные яйца.
Ранее Карелиястат сообщил, что в Карелии в 2020 году лидерами по росту цен среди продуктов питания стали сахар, картофель и подсолнечное масло.
Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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