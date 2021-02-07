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Что произойдет с ценами на продовольствие: прогноз Минсельхоза

Новости. Общество
16:24, 08 Февраля 2021
фото: © Роман Пименов/ТАСС
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Министерство сельского хозяйства не видит причин для "скачкообразного роста цен" на продукты питания.

Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

"В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют. Ситуация на продовольственном рынке в январе в целом соответствовала сезонным тенденциям. При этом благодаря предпринятым мерам удалось добиться снижения цен на отдельные категории товаров", - говорится в сообщении, которое цитируют "Ведомости".

По данным Минсельхоза, в январе снизились цены производителей на сахар – на 1,7% с начала года – и на подсолнечное масло – на 1,1%. Этому способствовало заключение соглашений между производителями и торговыми сетями. В прошлом месяце также снизились отпускные цены на куриные яйца.

Ранее Карелиястат сообщил, что в Карелии в 2020 году лидерами по росту цен среди продуктов питания стали сахар, картофель и подсолнечное масло.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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