Что произойдет с ценами на продовольствие: прогноз Минсельхоза

По данным Минсельхоза, в январе снизились цены производителей на сахар – на 1,7% с начала года – и на подсолнечное масло – на 1,1%. Этому способствовало заключение соглашений между производителями и торговыми сетями. В прошлом месяце также снизились отпускные цены на куриные яйца.

Ранее Карелиястат сообщил, что в Карелии в 2020 году лидерами по росту цен среди продуктов питания стали сахар, картофель и подсолнечное масло.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".