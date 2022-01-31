Минсельхоз проверит факты загрязнения экологии форелеводами в национальном парке Карелии

Минсельхоз Карелии проверит факты нарушения природоохранного законодательства на территории Национального парка «Ладожские шхеры» около поселка Терву, сообщили в ведомстве.

В социальных сетях 31 января был опубликован видеоролик, в котором сообщается о грубых нарушениях природоохранного и санитарного законодательства, допущенных сотрудниками форелеводческого хозяйства на территории Национального парка «Ладожские шхеры» близ поселка Терву.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии формирует рабочую группу для выезда на место с целью проверки опубликованной информации. В группу приглашены специалисты Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, межрегионального управления Росприроднадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия и администрации Национального парка, а также представители общественности.

Выезд в поселок Терву состоится 2 февраля, о его результатах общественность республики будет оперативно проинформирована, пообещали в Минсельхозе Карелии.