Минсоцзащиты Карелии готовится начать выплаты повзрослевшим детям-сиротам на покупку жилья

Министерство социальной защиты Карелии с 1 января 2022 года начнет выплачивать единовременную материальную помощь бывшим детям-сиротам, чтобы они могли купить себе квартиры.

Об этом сообщила на заседании правительства республики глава министерства Ольга Соколова.

Деньги будут выплачиваться согласно республиканскому закону, принятому в седине ноября парламентом Карелии.

По словам министра, право единовременные выплаты получат жители Карелии, достигшие 23-летнего возраста и имеющие право на улучшение жилищных условий как дети-сироты по федеральному законодательству.

Сейчас для них строятся дома и приобретаются квартиры за счет бюджета. Власти Карелии намерены предложить им дополнительную возможность — купить квартиры самостоятельно на те деньги, которые они получат в виде сертификатов.

По словам министра, размер выплаты будет рассчитываться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, умноженного на 18 кв. метров. Размер выплаты составит около 880 тыс. рублей. Сертификаты нельзя будет использовать ни на какие другие цели, кроме покупки жилья или доли в жилом помещении.

По расчетам Минсоцзащиты, в Карелии насчитывается более 180 бывших детей-сирот старше 23 лет. Из них 46 человек уже выразили желание получить выплаты. Для этого в бюджете республики предусмотрена сумма в размере 40 млн рублей.