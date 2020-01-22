Минсоцзащиты Карелии раскритиковали за то, что "гоняет пенсионеров за копейками"

Изменения в системе выплат социальной доплаты к пенсии в Карелии, вступившие в силу с 1 января, добавили проблем пенсионерам – от них требуют лично явиться в социальные службы с заявлениями.

Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании парламента Карелии.

Согласно изменениям в законодательстве, с 1 января пенсионеры, чей доход меньше 11836 рублей, должны получать социальную доплату. Размер доплаты установлен таким образом, чтобы после ее выплаты доход пенсионера достиг указанной суммы.

Депутаты раскритиковали министерство социальной защиты за то, что новая система не позволяет начислять социальную доплату автоматически всем без исключения пенсионерам. От этого особенно страдают жители отдаленных поселков, которым приходится ехать в райцентры, чтобы подать заявления.

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