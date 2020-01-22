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Минсоцзащиты Карелии раскритиковали за то, что "гоняет пенсионеров за копейками"

Новости. Общество
12:44, 23 Января 2020
фото: © Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Изменения в системе выплат социальной доплаты к пенсии в Карелии, вступившие в силу с 1 января, добавили проблем пенсионерам – от них требуют лично явиться в социальные службы с заявлениями.

Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании парламента Карелии.

Согласно изменениям в законодательстве, с 1 января пенсионеры, чей доход меньше 11836 рублей, должны получать социальную доплату. Размер доплаты установлен таким образом, чтобы после ее выплаты доход пенсионера достиг указанной суммы.

Депутаты раскритиковали министерство социальной защиты за то, что новая система не позволяет начислять социальную доплату автоматически всем без исключения пенсионерам. От этого особенно страдают жители отдаленных поселков, которым приходится ехать в райцентры, чтобы подать заявления.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Николя
2020-01-23 15:27:54
Издевательства над людьми у нас кругом, начиная от рождения (ясли,сады, проблемы с устройством туда), потом платная учёба, потом армия, где про самоубийства и убийства читаем в СМИ, проблемы с работой(трудоустройство), потом оформление пенсии, потом "обещанный рай", куда даже отправить проблема....ну смех ведь, для чего родились?
Горожанин
2020-01-23 14:17:31
Я не зря тут пишу комментарии об "уничижительном" отношении к пенсионерам. "Пенсионер" - это будущее каждого из нас и настоящее наших родителей. Давайте уважать стариков!
новый
2020-01-23 13:16:45
Это нормально. Зимой у пенсов всего два развлечения : шастать везде и очереди создавать.
Гость
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