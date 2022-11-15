Минсоцзащиты Карелии разъяснило постановление о детских выплатах малоимущим семьям мобилизованных

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при назначении детских выплат, которые положены малоимущим семьям.

Как сообщили в министерстве социальной защиты Карелии, такое постановление подписал председатель правительства Михаил России Мишустин.

Согласно разъяснениям министерства, речь идёт о таких мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, социальный контракт.

Эти выплаты положены тем семьям, чей среднедушевой доход ниже определенного уровня, и если учитывать высокие зарплаты мобилизованных, их семьи потеряют право на социальную помощь.

«Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне», — пояснили в министерстве.