Минсоцзащиты подсчитало размер выплат на детей от 17 до 18 лет, которые начали выплачивать в Карелии

Семьи, где есть дети-школьники в возрасте от 17 до 18 лет, начали получать в Карелии новую выплату за счет республиканского бюджета.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Карелии.

«Размер выплаты зависит от доходов семьи заявителя и составит 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на детей по соответствующей территории республики на дату подачи заявления (в 2023 году: 18 382 руб. — по северной части; 17 167 руб. — кроме северной части)», — пояснили в министерстве.

Как сообщалось ранее, соответствующий закон вступил в силу в Карелии с 1 января. Пособие смогут получать семьи, которые не подпадают под действие федерального законодательства. Оно предусматривает выплаты только на детей до 17 лет.