Минстрой готов выкупать квартиры жителей Карелии для расселения аварийного фонда

Минстрой Карелии сообщил о приобретении жилья для переселенцев из аварийного фонда у компаний и частных лиц.

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики сообщает о приобретении администрациями муниципальных образований 1-2-3-комнатных квартир в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает сайт Минстроя.

Как подчеркивают в министерстве, участвовать в аукционе могут не только застройщики, но и жители.

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