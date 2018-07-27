12:04, 27 Июля 2018
Минстрой готов выкупать квартиры жителей Карелии для расселения аварийного фонда
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Минстрой Карелии сообщил о приобретении жилья для переселенцев из аварийного фонда у компаний и частных лиц.
Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики сообщает о приобретении администрациями муниципальных образований 1-2-3-комнатных квартир в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает сайт Минстроя.
Как подчеркивают в министерстве, участвовать в аукционе могут не только застройщики, но и жители.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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