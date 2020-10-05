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Минстрой Карелии назвал муниципалитеты, справившиеся с работами по благоустройству

Новости. Общество
07:25, 06 Октября 2020
фото: gov.karelia.ru
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Дворы и общественные территории благоустроили в 23 поселениях республики.

В 23 поселениях Карелии полносью сданы объекты в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С работами справились Сосновецкое, Летнереченское, Кончезерское, Ледмозерское, Олонецкое, Видлицкое, Туксинское, Ляскельское, Салминское, Ладвинское, Деревянкское, Деревянское, Заозерское, Мелиоративное, Нововилговское, Пряжинское, Эссойльское, Матросское, Пяльмское, Шальское, Кааламское, Суоярвское и Найстенъярвское поселения, сообщили в правительстве республики.

- Работы завершены на 79 дворовых и 56 общественных территориях, - отметила первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова.

В Олонце привели в порядок несколько общественных территорий. Обновлен асфальт во дворах на ул. Школьной, 33 и Карла Маркса, 10. На ул. Пролетарской обустроили пешеходную зону – на месте грунтовых тропинок проложили асфальтовый тротуар.

В Салми преобразили сквер на ул. Сплавная. Там снесли старые деревья и установили новую сценическую площадку вместо разрушенной.

В Шальском теперь есть большая детская спортивная площадка на ул. Советской. Обновили игровую зону для детей в Кончезере. В селе Деревянное на ул. Онежская ведутся работы в парке – здесь устанавливают скамейки и урны, появилась беседка.

Работы продолжаются на 55 дворовых и 20 общественных территориях. Всего же в этом году в рамках нацпроекта благоустраиваются 124 двора и 76 общественных территорий.

Напомним, на реализацию программы "Формирование современной городской среды", которая предполагает благоустройство дворов и общественных территорий, в этом году направлено более 176 млн рублей.

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Комментарии

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Гость
2020-10-06 08:24:47
У нас сделали клумбу в центре, где она вообще не нужна. И поставили фонари, которые включают только ночью раздолбаную дорогу и место, где раньше был тротуар, а теперь месиво из грязи. Очень комфортная городская среда - через весь поселок идти по проезжей части в темноте, к клумбе, которая никому не нужна. И еще выпилили березовую аллею, в свое время посаженную местными жителями. Молодцы!!!
Гость
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