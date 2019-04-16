Минстрой Карелии попросил у Фонда ЖКХ более 733 млн рублей на переселение граждан из аварийного фонда

Минстрой республики направил в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного фонда, сообщили в ведомстве.

Власти Карелии подготовили заявку на получение финансовой помощи от госкорпорации для реализации первого этапа новой региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Документ был представлен в Фонде ЖКХ.

По данным Минстроя республики, общий объем финансирования первого этапа составляет 741 млн рублей, из них 733, 61 млн рублей планируется получить из средств Фонда. В этапе 2019 года участвуют 14 районов, в которых будут расселены 1 237 человек, 18, 46 тыс. кв. метров аварийного фонда.

В ведомстве напомнили, всего в результате реализации программы планируется переселить 9 107 человек, ликвидировать 636 аварийных домов, признанных таковыми с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, общей площадью расселения 159 тыс. кв. метров.